Preço de Otto AI hoje

O preço ao vivo de Otto AI (OTTO) hoje é $ 0, com uma variação de 5.25% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de OTTO para USD é de $ 0 por OTTO.

Otto AI ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 342,546, com um fornecimento em circulação de 450.77M OTTO. Nas últimas 24 horas, OTTO foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.01160796, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, OTTO movimentou-se +0.40% na última hora e -0.82% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 590.57.

Informações de mercado de Otto AI (OTTO)

Capitalização de mercado $ 342.55K$ 342.55K $ 342.55K Volume (24h) $ 590.57$ 590.57 $ 590.57 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 735.66K$ 735.66K $ 735.66K Fornecimento Circulante 450.77M 450.77M 450.77M Fornecimento total 968,081,904.3643569 968,081,904.3643569 968,081,904.3643569

A capitalização de mercado atual de Otto AI é $ 342.55K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 590.57. A oferta em circulação de OTTO é 450.77M, com um fornecimento total de 968081904.3643569. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 735.66K.