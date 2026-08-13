Preço de Ordiswap hoje

O preço ao vivo de Ordiswap (ORDS) hoje é $ 0, com uma variação de 1.01% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ORDS para USD é de $ 0 por ORDS.

Ordiswap ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 117,789, com um fornecimento em circulação de 708.70M ORDS. Nas últimas 24 horas, ORDS foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.277433, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, ORDS movimentou-se -- na última hora e +0.98% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 11.98.

Informações de mercado de Ordiswap (ORDS)

Capitalização de mercado $ 117.79K$ 117.79K $ 117.79K Volume (24h) $ 11.98$ 11.98 $ 11.98 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 117.85K$ 117.85K $ 117.85K Fornecimento Circulante 708.70M 708.70M 708.70M Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Ordiswap é $ 117.79K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 11.98. A oferta em circulação de ORDS é 708.70M, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 117.85K.