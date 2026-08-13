Preço de Orbiter Finance hoje

O preço ao vivo de Orbiter Finance (OBT) hoje é $ 0, com uma variação de 1.02% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de OBT para USD é de $ 0 por OBT.

Orbiter Finance ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 2,998,877, com um fornecimento em circulação de 5.60B OBT. Nas últimas 24 horas, OBT foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.03289357, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, OBT movimentou-se -2.28% na última hora e +3.34% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 637.80K.

Informações de mercado de Orbiter Finance (OBT)

Capitalização de mercado $ 3.00M$ 3.00M $ 3.00M Volume (24h) $ 637.80K$ 637.80K $ 637.80K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 3.00M$ 3.00M $ 3.00M Fornecimento Circulante 5.60B 5.60B 5.60B Fornecimento total 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Orbiter Finance é $ 3.00M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 637.80K. A oferta em circulação de OBT é 5.60B, com um fornecimento total de 10000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 3.00M.