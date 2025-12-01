Preço de Oracle xStock hoje

O preço ao vivo de Oracle xStock (ORCLX) hoje é $ 209.02, com uma variação de 4.30% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ORCLX para USD é de $ 209.02 por ORCLX.

Oracle xStock ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 1,140,189, com um fornecimento em circulação de 5.45K ORCLX. Nas últimas 24 horas, ORCLX foi negociado entre $ 209.01 (mínimo) e $ 218.41 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 341.33, enquanto a mínima histórica foi de $ 191.23.

No desempenho de curto prazo, ORCLX movimentou-se -0.00% na última hora e -4.52% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Oracle xStock (ORCLX)

Capitalização de mercado $ 1.14M$ 1.14M $ 1.14M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 8.21M$ 8.21M $ 8.21M Fornecimento Circulante 5.45K 5.45K 5.45K Fornecimento total 39,263.0387435324 39,263.0387435324 39,263.0387435324

A capitalização de mercado atual de Oracle xStock é $ 1.14M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de ORCLX é 5.45K, com um fornecimento total de 39263.0387435324. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 8.21M.