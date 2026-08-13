Preço de Opulous hoje

O preço ao vivo de Opulous (OPUL) hoje é $ 0, com uma variação de 7,96% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de OPUL para USD é de $ 0 por OPUL.

Opulous ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 72 405, com um fornecimento em circulação de 500,00M OPUL. Nas últimas 24 horas, OPUL foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 7,56, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, OPUL movimentou-se +0,02% na última hora e +3,26% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 249,93.

Informações de mercado de Opulous (OPUL)

Capitalização de mercado $ 72,41K$ 72,41K $ 72,41K Volume (24h) $ 249,93$ 249,93 $ 249,93 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 72,41K$ 72,41K $ 72,41K Fornecimento Circulante 500,00M 500,00M 500,00M Fornecimento total 500 000 000,0 500 000 000,0 500 000 000,0

A capitalização de mercado atual de Opulous é $ 72,41K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 249,93. A oferta em circulação de OPUL é 500,00M, com um fornecimento total de 500000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 72,41K.