Preço de Optopia AI hoje

O preço ao vivo de Optopia AI (OPAI) hoje é --, com uma variação de 14.78% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de OPAI para USD é de -- por OPAI.

Optopia AI ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 20,277, com um fornecimento em circulação de 6.54B OPAI. Nas últimas 24 horas, OPAI foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00315088, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, OPAI movimentou-se -0.00% na última hora e +24.03% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Optopia AI (OPAI)

Capitalização de mercado $ 20.28K$ 20.28K $ 20.28K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 31.00K$ 31.00K $ 31.00K Fornecimento Circulante 6.54B 6.54B 6.54B Fornecimento total 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Optopia AI é $ 20.28K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de OPAI é 6.54B, com um fornecimento total de 10000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 31.00K.