Preço de OptionRoom hoje

O preço ao vivo de OptionRoom (ROOM) hoje é $ 0.053808, com uma variação de 1.20% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ROOM para USD é de $ 0.053808 por ROOM.

OptionRoom ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 670,118, com um fornecimento em circulação de 12.49M ROOM. Nas últimas 24 horas, ROOM foi negociado entre $ 0.053636 (mínimo) e $ 0.055998 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 4.66, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, ROOM movimentou-se +0.32% na última hora e +1.03% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de OptionRoom (ROOM)

Capitalização de mercado $ 670.12K$ 670.12K $ 670.12K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 5.36M$ 5.36M $ 5.36M Fornecimento Circulante 12.49M 12.49M 12.49M Fornecimento total 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

A capitalização de mercado atual de OptionRoom é $ 670.12K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de ROOM é 12.49M, com um fornecimento total de 100000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 5.36M.