Preço de OpenVecta hoje

O preço ao vivo de OpenVecta (VECTA) hoje é $ 0, com uma variação de 49.09% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de VECTA para USD é de $ 0 por VECTA.

OpenVecta ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 45,550, com um fornecimento em circulação de 999.79M VECTA. Nas últimas 24 horas, VECTA foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, VECTA movimentou-se +0.03% na última hora e +39.88% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de OpenVecta (VECTA)

Capitalização de mercado $ 45.55K$ 45.55K $ 45.55K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 45.55K$ 45.55K $ 45.55K Fornecimento Circulante 999.79M 999.79M 999.79M Fornecimento total 999,793,826.323686 999,793,826.323686 999,793,826.323686

A capitalização de mercado atual de OpenVecta é $ 45.55K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de VECTA é 999.79M, com um fornecimento total de 999793826.323686. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 45.55K.