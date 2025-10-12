O que é OpenLoop (OPL)

OpenLoop.Network is a decentralized wireless network that reimagines how internet connectivity is delivered and used. By leveraging cutting-edge decentralized infrastructure, OpenLoop transforms unused internet bandwidth into a powerful resource that fuels technological innovation, rewards users, and supports the growing demands of artificial intelligence (AI). At its core, OpenLoop is designed to enhance internet service delivery through the use of a distributed framework. Unlike traditional centralized networks, OpenLoop operates on principles of decentralization, where users contribute small amounts of unused bandwidth to build a robust and reliable network. This contribution creates a scalable ecosystem that meets the increasing demands of AI data processing and other high-performance technologies. OpenLoop.Network is a decentralized wireless network that reimagines how internet connectivity is delivered and used. By leveraging cutting-edge decentralized infrastructure, OpenLoop transforms unused internet bandwidth into a powerful resource that fuels technological innovation, rewards users, and supports the growing demands of artificial intelligence (AI). At its core, OpenLoop is designed to enhance internet service delivery through the use of a distributed framework. Unlike traditional centralized networks, OpenLoop operates on principles of decentralization, where users contribute small amounts of unused bandwidth to build a robust and reliable network. This contribution creates a scalable ecosystem that meets the increasing demands of AI data processing and other high-performance technologies.

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de OpenLoop (OPL) Site oficial

Previsão de preço do OpenLoop (em USD)

Quanto valerá OpenLoop (OPL) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em OpenLoop (OPL) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para OpenLoop.

Confira a previsão de preço de OpenLoop agora!

OPL para moedas locais

Experimente o Conversor

Tokenomics de OpenLoop (OPL)

Compreender a tokenomics de OpenLoop (OPL) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token OPL agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre OpenLoop (OPL) Quanto vale hoje o OpenLoop (OPL)? O preço ao vivo de OPL em USD é 0 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de OPL para USD? $ 0 . Confira o O preço atual de OPL para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de OpenLoop? A capitalização de mercado de OPL é $ 6.56K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de OPL? O fornecimento circulante de OPL é de 999.63M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de OPL? OPL atingiu um preço máximo histórico de 0 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de OPL? OPL atingiu um preço minímo histórico de 0 USD . Qual é o volume de negociação de OPL? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para OPL é -- USD . OPL vai subir ainda este ano? OPL pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do OPL para uma análise mais detalhada.

Atualizações importantes da indústria sobre o OpenLoop (OPL)