Preço de OpenDelta GMCI30 hoje

O preço ao vivo de OpenDelta GMCI30 (OG30) hoje é $ 0.161366, com uma variação de 0.61% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de OG30 para USD é de $ 0.161366 por OG30.

OpenDelta GMCI30 ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 151,684, com um fornecimento em circulação de 940.00K OG30. Nas últimas 24 horas, OG30 foi negociado entre $ 0.161318 (mínimo) e $ 0.162365 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.258621, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.133385.

No desempenho de curto prazo, OG30 movimentou-se -0.01% na última hora e +6.92% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de OpenDelta GMCI30 (OG30)

Capitalização de mercado $ 151.68K$ 151.68K $ 151.68K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 151.68K$ 151.68K $ 151.68K Fornecimento Circulante 940.00K 940.00K 940.00K Fornecimento total 939,999.997995218 939,999.997995218 939,999.997995218

A capitalização de mercado atual de OpenDelta GMCI30 é $ 151.68K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de OG30 é 940.00K, com um fornecimento total de 939999.997995218. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 151.68K.