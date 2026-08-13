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O preço ao vivo de OnRe Tokenized Reinsurance hoje é 1.13 USD. A capitalização de mercado de ONYC é de 256,877,560 USD. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de ONYC para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!O preço ao vivo de OnRe Tokenized Reinsurance hoje é 1.13 USD. A capitalização de mercado de ONYC é de 256,877,560 USD. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de ONYC para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!

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Preço de OnRe Tokenized Reinsurance (ONYC)

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Preço em tempo real de 1 ONYC para USD

$1.13
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mexc
Esses dados sobre tokens são fornecidos por terceiros. A MEXC atua unicamente como um agregador de informações. Explore outros tokens listados no mercado Spot da MEXC!
USD
Gráfico de preço em tempo real de OnRe Tokenized Reinsurance (ONYC)
Última atualização da página: 2026-08-13 19:16:59 (UTC+8)

Preço de OnRe Tokenized Reinsurance hoje

O preço ao vivo de OnRe Tokenized Reinsurance (ONYC) hoje é $ 1.13, com uma variação de 0.10% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ONYC para USD é de $ 1.13 por ONYC.

OnRe Tokenized Reinsurance ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 256,877,560, com um fornecimento em circulação de 227.01M ONYC. Nas últimas 24 horas, ONYC foi negociado entre $ 1.13 (mínimo) e $ 1.13 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 1.17, enquanto a mínima histórica foi de $ 1.005.

No desempenho de curto prazo, ONYC movimentou-se -0.13% na última hora e +0.15% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 2.26M.

Informações de mercado de OnRe Tokenized Reinsurance (ONYC)

$ 256.88M
$ 256.88M$ 256.88M

$ 2.26M
$ 2.26M$ 2.26M

$ 256.88M
$ 256.88M$ 256.88M

227.01M
227.01M 227.01M

227,014,537.5714376
227,014,537.5714376 227,014,537.5714376

A capitalização de mercado atual de OnRe Tokenized Reinsurance é $ 256.88M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 2.26M. A oferta em circulação de ONYC é 227.01M, com um fornecimento total de 227014537.5714376. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 256.88M.

Histórico de preço de OnRe Tokenized Reinsurance USD

Variação de preço em 24 horas:
$ 1.13
$ 1.13$ 1.13
Mínimo 24h
$ 1.13
$ 1.13$ 1.13
Máximo 24h

$ 1.13
$ 1.13$ 1.13

$ 1.13
$ 1.13$ 1.13

$ 1.17
$ 1.17$ 1.17

$ 1.005
$ 1.005$ 1.005

-0.13%

-0.10%

+0.15%

+0.15%

Histórico de preços de OnRe Tokenized Reinsurance (ONYC) em USD

Durante o dia de hoje, a variação do preço de OnRe Tokenized Reinsurance em USD foi de $ -0.001142617241195021.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de OnRe Tokenized Reinsurance em USD foi de $ +0.0105668560.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de OnRe Tokenized Reinsurance em USD foi de $ +0.0197673160.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de OnRe Tokenized Reinsurance em USD foi de $ -0.0015096907848399.

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ -0.001142617241195021-0.10%
30 dias$ +0.0105668560+0.94%
60 dias$ +0.0197673160+1.75%
90 dias$ -0.0015096907848399-0.00%

Previsão de preço para OnRe Tokenized Reinsurance

Previsão de preço de OnRe Tokenized Reinsurance (ONYC) para 2030 (em 4 anos)
De acordo com o módulo de previsão de preços acima, o preço-alvo de ONYC em 2030 é $ --, juntamente com uma taxa de crescimento de 0.00%.
Previsão de preço de OnRe Tokenized Reinsurance (ONYC) para 2040 (em 14 anos)

Em 2040, o preço de OnRe Tokenized Reinsurance pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de $ --.

Ferramentas MEXC
Para cenários em tempo real e uma análise mais personalizada, os usuários podem utilizar a ferramenta de previsão de preços da MEXC e os Mapas de Insights de Mercado por IA.
Isenção de responsabilidade: Esses cenários são ilustrativos e educativos; criptomoedas são voláteis – realize sua própria pesquisa (DYOR) antes de tomar decisões.
Quer saber qual preço OnRe Tokenized Reinsurance pode alcançar em 2026-2027? Visite a nossa página de previsão de preços de ONYC para os anos de 2026–2027 clicando em Previsão de preço de OnRe Tokenized Reinsurance.

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de OnRe Tokenized Reinsurance (ONYC)

Site oficial

Categoria :

Real World Assets (RWA)Solana EcosystemYield-Bearing Stablecoin

Sobre OnRe Tokenized Reinsurance

Em que rede blockchain OnRe Tokenized Reinsurance opera?

OnRe Tokenized Reinsurance opera na rede --, que define como as transações são processadas, a velocidade das confirmações e a segurança geral. A rede também determina a compatibilidade com carteiras, dApps e padrões de contratos inteligentes.

Qual é o preço atual de ONYC?

O token está cotado a R$5.6625776342853000, registrando uma variação de preço de -0.10% nas últimas 24 horas. As atualizações de preço são agregadas em tempo real das principais exchanges globais.

A que categoria OnRe Tokenized Reinsurance pertence?

OnRe Tokenized Reinsurance se enquadra na categoria Solana Ecosystem,Real World Assets (RWA),Yield-Bearing Stablecoin. Essa classificação ajuda os investidores a comparar ONYC com ativos similares no mesmo setor, como tokens DeFi, memes, Layer-1, Layer-2 ou tokens de IA.

Qual é a capitalização de mercado de OnRe Tokenized Reinsurance?

Sua capitalização de mercado é de R$1287247014.16440726360000, colocando o ativo na posição #138. A capitalização de mercado fornece uma medida ampla do tamanho, adoção e confiança dos investidores.

Quantos tokens de ONYC estão atualmente em circulação?

Há 227014537.5714376 tokens em circulação no mercado. Essa quantidade influencia diretamente o equilíbrio entre oferta e demanda, a descoberta de preços e as expectativas de inflação.

Quão ativo está o trading de OnRe Tokenized Reinsurance hoje?

Nos últimos dias, ONYC gerou R$-- em volume de trading. Um volume forte geralmente indica um maior interesse do mercado ou reações a notícias recentes.

Como o preço de hoje se compara aos máximos e mínimos recentes?

Nas últimas 24 horas, OnRe Tokenized Reinsurance flutuou entre R$5.6625776342853000 e R$5.6625776342853000, oferecendo aos traders uma visão sobre a volatilidade de curto prazo e possíveis zonas de quebra.

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre OnRe Tokenized Reinsurance

Última atualização da página: 2026-08-13 19:16:59 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o OnRe Tokenized Reinsurance (ONYC)

Hora (UTC+8)TipoInformação
02-11 14:20:00Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

Explore mais sobre OnRe Tokenized Reinsurance

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AI Router Protocol

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$0.00810
$0.00810$0.00810

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Thinking Cat

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$0.01995$0.01995

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$0.2627$0.2627

+8.10%

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$0.28121
$0.28121$0.28121

-13.88%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

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$0.009120
$0.009120$0.009120

-5.78%

Principais altas

Principais altas do dia

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

$0.0002946
$0.0002946$0.0002946

+17.84%

Lorenzo Protocol

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$0.04261
$0.04261$0.04261

+17.06%

Bitway

Bitway

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$0.260038
$0.260038$0.260038

+18.67%

aPriori

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$0.49239$0.49239

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$0.71119$0.71119

+9.57%

Aviso legal

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