Em que rede blockchain OnRe Tokenized Reinsurance opera?

OnRe Tokenized Reinsurance opera na rede --, que define como as transações são processadas, a velocidade das confirmações e a segurança geral. A rede também determina a compatibilidade com carteiras, dApps e padrões de contratos inteligentes.

Qual é o preço atual de ONYC?

O token está cotado a R$5.6625776342853000, registrando uma variação de preço de -0.10% nas últimas 24 horas. As atualizações de preço são agregadas em tempo real das principais exchanges globais.

A que categoria OnRe Tokenized Reinsurance pertence?

OnRe Tokenized Reinsurance se enquadra na categoria Solana Ecosystem,Real World Assets (RWA),Yield-Bearing Stablecoin. Essa classificação ajuda os investidores a comparar ONYC com ativos similares no mesmo setor, como tokens DeFi, memes, Layer-1, Layer-2 ou tokens de IA.

Qual é a capitalização de mercado de OnRe Tokenized Reinsurance?

Sua capitalização de mercado é de R$1287247014.16440726360000, colocando o ativo na posição #138. A capitalização de mercado fornece uma medida ampla do tamanho, adoção e confiança dos investidores.

Quantos tokens de ONYC estão atualmente em circulação?

Há 227014537.5714376 tokens em circulação no mercado. Essa quantidade influencia diretamente o equilíbrio entre oferta e demanda, a descoberta de preços e as expectativas de inflação.

Quão ativo está o trading de OnRe Tokenized Reinsurance hoje?

Nos últimos dias, ONYC gerou R$-- em volume de trading. Um volume forte geralmente indica um maior interesse do mercado ou reações a notícias recentes.

Como o preço de hoje se compara aos máximos e mínimos recentes?

Nas últimas 24 horas, OnRe Tokenized Reinsurance flutuou entre R$5.6625776342853000 e R$5.6625776342853000, oferecendo aos traders uma visão sobre a volatilidade de curto prazo e possíveis zonas de quebra.