Preço de OneCOW hoje

O preço ao vivo de OneCOW ( 1COW) hoje é $ 1,947,858, com uma variação de 0.10% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de 1COW para USD é de $ 1,947,858 por 1COW.

OneCOW ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 917,588, com um fornecimento em circulação de 0.47 1COW. Nas últimas 24 horas, 1COW foi negociado entre $ 1,933,803 (mínimo) e $ 1,954,131 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 1,954,131, enquanto a mínima histórica foi de $ 412,510.

No desempenho de curto prazo, 1COW movimentou-se -0.01% na última hora e +40.06% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 3.74K.

Informações de mercado de OneCOW ( 1COW)

Capitalização de mercado $ 917.59K$ 917.59K $ 917.59K Volume (24h) $ 3.74K$ 3.74K $ 3.74K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 917.59K$ 917.59K $ 917.59K Fornecimento Circulante 0.47 0.47 0.47 Fornecimento total 0.47107518005024107 0.47107518005024107 0.47107518005024107

A capitalização de mercado atual de OneCOW é $ 917.59K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 3.74K. A oferta em circulação de 1COW é 0.47, com um fornecimento total de 0.47107518005024107. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 917.59K.