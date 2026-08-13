Preço de One Hundred Million Inu hoje

O preço ao vivo de One Hundred Million Inu (OHMI) hoje é $ 0, com uma variação de 1.03% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de OHMI para USD é de $ 0 por OHMI.

One Hundred Million Inu ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 51,734, com um fornecimento em circulação de 100.00M OHMI. Nas últimas 24 horas, OHMI foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.03378448, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, OHMI movimentou-se -0.00% na última hora e -0.47% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 25.88.

Informações de mercado de One Hundred Million Inu (OHMI)

Capitalização de mercado $ 51.73K$ 51.73K $ 51.73K Volume (24h) $ 25.88$ 25.88 $ 25.88 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 51.73K$ 51.73K $ 51.73K Fornecimento Circulante 100.00M 100.00M 100.00M Fornecimento total 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

A capitalização de mercado atual de One Hundred Million Inu é $ 51.73K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 25.88. A oferta em circulação de OHMI é 100.00M, com um fornecimento total de 100000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 51.73K.