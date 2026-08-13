Preço de Omnity Convertible Token hoje

O preço ao vivo de Omnity Convertible Token (OCT) hoje é $ 0.00160258, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de OCT para USD é de $ 0.00160258 por OCT.

Omnity Convertible Token ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 160,258, com um fornecimento em circulação de 100.00M OCT. Nas últimas 24 horas, OCT foi negociado entre $ 0.0 (mínimo) e $ 0.0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 7.02, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, OCT movimentou-se -- na última hora e 0.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 2.24.

Informações de mercado de Omnity Convertible Token (OCT)

Capitalização de mercado $ 160.26K$ 160.26K $ 160.26K Volume (24h) $ 2.24$ 2.24 $ 2.24 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 160.26K$ 160.26K $ 160.26K Fornecimento Circulante 100.00M 100.00M 100.00M Fornecimento total 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Omnity Convertible Token é $ 160.26K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 2.24. A oferta em circulação de OCT é 100.00M, com um fornecimento total de 100000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 160.26K.