Preço de OmniCat hoje

O preço ao vivo de OmniCat (OMNI) hoje é $ 0, com uma variação de 0.98% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de OMNI para USD é de $ 0 por OMNI.

OmniCat ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 218,958, com um fornecimento em circulação de 45.51B OMNI. Nas últimas 24 horas, OMNI foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.0045811, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, OMNI movimentou-se -0.15% na última hora e +3.17% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de OmniCat (OMNI)

Capitalização de mercado $ 218.96K$ 218.96K $ 218.96K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 218.96K$ 218.96K $ 218.96K Fornecimento Circulante 45.51B 45.51B 45.51B Fornecimento total 45,505,187,737.38622 45,505,187,737.38622 45,505,187,737.38622

A capitalização de mercado atual de OmniCat é $ 218.96K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de OMNI é 45.51B, com um fornecimento total de 45505187737.38622. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 218.96K.