Qual é o preço atual de negociação de Omni Exchange Token?

Omni Exchange Token (OMNI) está atualmente cotado a R$0.0199012543739619321000 BRL, refletindo uma variação de preço de --% nas últimas 24 horas. Esse preço representa a última taxa de mercado agregada entre as principais exchanges e é atualizado continuamente com base na atividade do mercado em tempo real.

Quais fatores estão influenciando a movimentação do preço de Omni Exchange Token hoje?

A recente movimentação de preço nas últimas 24 horas é moldada por uma combinação de sentimento de mercado, flutuações de liquidez e desempenho geral da categoria dentro do setor de Decentralized Exchange (DEX),Exchange-based Tokens,Decentralized Finance (DeFi),Base Ecosystem. Tendências econômicas mais amplas e atividades em cadeia na -- também podem contribuir para a volatilidade de curto prazo.

Quão forte é o interesse de negociação em OMNI?

Os investidores geraram R$-- em volume de negociação nas últimas 24 horas, sinalizando uma participação ativa. Um volume maior normalmente indica maior confiança e melhor descoberta de preços.

Qual é a posição de Omni Exchange Token no mercado global de criptomoedas?

Atualmente, ocupa a posição de mercado nº 12423 com uma capitalização de mercado de R$48333.4074548539101000, colocando-o entre os ativos mais consolidados dentro de seu setor.

O que a oferta circulante nos diz sobre OMNI?

Com 856064.9231507786 tokens em circulação, o nível de oferta desempenha um papel importante na determinação da escassez, da inflação de longo prazo e da avaliação do mercado.

Como o preço de hoje se compara ao desempenho recente de Omni Exchange Token?

A faixa de preço entre R$0E-15 e R$0E-15 nas últimas 24 horas destaca sua volatilidade intradiária e ajuda os traders a avaliar oportunidades de preço de curto prazo.

Como Omni Exchange Token se compara a ativos similares?

Em comparação com outros tokens de Decentralized Exchange (DEX),Exchange-based Tokens,Decentralized Finance (DeFi),Base Ecosystem, OMNI continua mostrando um desempenho competitivo, sustentado por um volume estável e um interesse consistente tanto de participantes varejistas quanto institucionais.