Preço de OKIE hoje

O preço ao vivo de OKIE (OKIE) hoje é $ 0.00000873, com uma variação de 2.46% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de OKIE para USD é de $ 0.00000873 por OKIE.

OKIE ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 8,727.96, com um fornecimento em circulação de 1.00B OKIE. Nas últimas 24 horas, OKIE foi negociado entre $ 0.00000863 (mínimo) e $ 0.00000899 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00362919, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00000863.

No desempenho de curto prazo, OKIE movimentou-se -- na última hora e -24.85% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de OKIE (OKIE)

Capitalização de mercado $ 8.73K$ 8.73K $ 8.73K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 8.73K$ 8.73K $ 8.73K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

