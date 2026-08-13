Preço de OFFICIAL ZUNO hoje

O preço ao vivo de OFFICIAL ZUNO (ZUNO) hoje é $ 0, com uma variação de 0.36% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ZUNO para USD é de $ 0 por ZUNO.

OFFICIAL ZUNO ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 190,179, com um fornecimento em circulação de 10.00B ZUNO. Nas últimas 24 horas, ZUNO foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00863104, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, ZUNO movimentou-se -6.39% na última hora e +11.97% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de OFFICIAL ZUNO (ZUNO)

Capitalização de mercado $ 190.18K$ 190.18K $ 190.18K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 190.18K$ 190.18K $ 190.18K Fornecimento Circulante 10.00B 10.00B 10.00B Fornecimento total 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de OFFICIAL ZUNO é $ 190.18K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de ZUNO é 10.00B, com um fornecimento total de 10000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 190.18K.