Qual é o preço atual de Official Saudi Oil Reserve?

Official Saudi Oil Reserve está sendo negociado a R$, com uma variação de preço de 0.00% nas últimas 24 horas. Esse valor reflete preços em tempo real agregados de exchanges globais.

Como o preço de hoje se compara aos níveis históricos?

O ATH de Official Saudi Oil Reserve é de R$0.0490938966422690757000, enquanto o ATL é de R$. Comparar o preço atual com esses níveis pode ajudar os investidores a avaliar o potencial de longo prazo e ciclos anteriores de crescimento.

Qual é a avaliação geral de OSOR hoje?

A capitalização de mercado está em R$169140.69282303693000, colocando o ativo no #7712 lugar entre todas as criptomoedas.

Quão ativa é a participação de mercado de Official Saudi Oil Reserve?

O ativo gerou R$-- em volume de negociação nas últimas 24 horas, mostrando com que frequência os traders estão interagindo com OSOR.

Qual é a oferta circulante e por que isso importa?

Com 999987701.011475 tokens atualmente em circulação, a dinâmica da oferta influencia a escassez, as taxas de inflação e as tendências de valorização de longo prazo.

Em que categoria Official Saudi Oil Reserve se enquadra?

Official Saudi Oil Reserve faz parte da classificação Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme, que o agrupa com outros ativos que compartilham utilidades ou papéis semelhantes no ecossistema.

Como a -- impacta a proposta de valor de OSOR?

Operar na rede -- permite que OSOR aproveite velocidades específicas de transação, taxas, modelos de segurança e funcionalidades de contratos inteligentes, contribuindo para sua adoção geral.