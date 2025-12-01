Preço de Official PPshow hoje

O preço ao vivo de Official PPshow (PP) hoje é $ 0.0099903, com uma variação de 13.98% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de PP para USD é de $ 0.0099903 por PP.

Official PPshow ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 5,016,545, com um fornecimento em circulação de 501.97M PP. Nas últimas 24 horas, PP foi negociado entre $ 0.00864514 (mínimo) e $ 0.01090444 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.01444103, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00122364.

No desempenho de curto prazo, PP movimentou-se -0.21% na última hora e +10.61% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Official PPshow (PP)

Capitalização de mercado $ 5.02M$ 5.02M $ 5.02M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 7.85M$ 7.85M $ 7.85M Fornecimento Circulante 501.97M 501.97M 501.97M Fornecimento total 785,197,096.856926 785,197,096.856926 785,197,096.856926

