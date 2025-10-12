Tokenomics de Odin (ODIN)
Tokenomics e análise de preços de Odin (ODIN)
Explore os principais dados de tokenomics e preço de Odin (ODIN), incluindo capitalização de mercado, detalhes de fornecimento, FDV e histórico de preços. Entenda o valor atual do token e sua posição no mercado de forma rápida.
Informação sobre Odin (ODIN)
Odin is a dog who was mistaken for a Coyote and shot and now the "#JusticeForOdin" movement has started to roar on every single social media platform.
The #JusticeForOdin movement which the end goal is "Odin's Law" - that every animal control officer and cop has to bear non-lethal in case of a similar situation, this is happening everywhere in the states and it's not the first case, but this can make a huge change!
This is more than just a memecoin, this is a movement to support all pet owners to make a change in the real world and make it a safer place for our furry friends.
Tokenomics de Odin (ODIN): principais métricas explicadas e casos de uso
Compreender a tokenomics de Odin (ODIN) é essencial para analisar seu valor de longo prazo, sustentabilidade e potencial.
Principais métricas e como são calculadas:
Fornecimento total:
A quantidade máxima de tokens ODIN que foram ou que poderão ser criados.
Fornecimento circulante:
A quantidade de tokens atualmente disponível no mercado e em circulação pública.
Fornecimento máx.:
O limite máximo (hard cap) de quantos tokens ODIN podem existir no total.
FDV (Avaliação totalmente diluída):
Calculado como preço atual × fornecimento máximo, fornecendo uma projeção da capitalização total de mercado caso todos os tokens estejam em circulação.
Taxa de inflação:
Reflete a velocidade com que novos tokens são introduzidos, impactando a escassez e a movimentação de preço no longo prazo.
Por que essas métricas são importantes para os traders?
Alto fornecimento circulante = maior liquidez.
Fornecimento máx. limitado + baixa inflação = potencial de valorização de preço no longo prazo.
Distribuição de tokens transparente = maior confiança no projeto e menor risco de controle centralizado.
FDV elevado com capitalização de mercado atual baixa = possível sinal de sobrevalorização.
