Tokenomics de Odin Liquidity Network (ODIN)
Tokenomics e análise de preços de Odin Liquidity Network (ODIN)
Explore os principais dados de tokenomics e preço de Odin Liquidity Network (ODIN), incluindo capitalização de mercado, detalhes de fornecimento, FDV e histórico de preços. Entenda o valor atual do token e sua posição no mercado de forma rápida.
Informação sobre Odin Liquidity Network (ODIN)
The Valhalla decentralized liquidity network (DLN) consists of 16 UniV2 liquidity pools with permanently locked liquidity.
These burned liquidity pools present multi-legged arbitrage opportunities mediated by the ODIN token every time a paired asset moves in price, harvesting volatility as a burn mechanism for ODIN by forcing arbitrageurs to pay fees into the burned liquidity positions.
The Valhalla DLN has also permanently locked a single-sided staking position in pValhalla which further reduces the circulating supply of ODIN through arbitrage activity between pTokens. Users can stake pValhalla to earn more Odin tokens.
Tokenomics de Odin Liquidity Network (ODIN): principais métricas explicadas e casos de uso
Compreender a tokenomics de Odin Liquidity Network (ODIN) é essencial para analisar seu valor de longo prazo, sustentabilidade e potencial.
Principais métricas e como são calculadas:
Fornecimento total:
A quantidade máxima de tokens ODIN que foram ou que poderão ser criados.
Fornecimento circulante:
A quantidade de tokens atualmente disponível no mercado e em circulação pública.
Fornecimento máx.:
O limite máximo (hard cap) de quantos tokens ODIN podem existir no total.
FDV (Avaliação totalmente diluída):
Calculado como preço atual × fornecimento máximo, fornecendo uma projeção da capitalização total de mercado caso todos os tokens estejam em circulação.
Taxa de inflação:
Reflete a velocidade com que novos tokens são introduzidos, impactando a escassez e a movimentação de preço no longo prazo.
Por que essas métricas são importantes para os traders?
Alto fornecimento circulante = maior liquidez.
Fornecimento máx. limitado + baixa inflação = potencial de valorização de preço no longo prazo.
Distribuição de tokens transparente = maior confiança no projeto e menor risco de controle centralizado.
FDV elevado com capitalização de mercado atual baixa = possível sinal de sobrevalorização.
Agora que você compreende a tokenomics do ODIN, explore o preço em tempo real do token ODIN!
Previsão de preço de ODIN
Quer saber para onde o ODIN pode estar indo? Nossa página de previsão de preço do ODIN combina sentimento de mercado, tendências históricas e indicadores técnicos para oferecer uma visão futura.
Por que deve escolher a MEXC?
A MEXC é uma das principais exchanges de criptomoedas do mundo, confiada por milhões de usuários globalmente. Seja você iniciante ou profissional, a MEXC é o jeito mais fácil de acessar o universo cripto.
Aviso legal
Os dados de tokenomics nesta página são provenientes de fontes terceiras. A MEXC não garante sua precisão. Por favor, realize uma pesquisa completa antes de investir.
Por favor, leia e compreenda o "Contrato do Usuário" e a "Política de Privacidade"