O preço ao vivo de Odin Liquidity Network hoje é 0.00492352 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de ODIN para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de ODIN facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de Odin Liquidity Network hoje é 0.00492352 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de ODIN para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de ODIN facilmente na MEXC agora.

Mais sobre ODIN

Informações sobre preços de ODIN

Site oficial do ODIN

Tokenomics de ODIN

Previsão de preço de ODIN

Ganhos

Airdrop+

Notícias

Blog

Aprendizado

Logo de Odin Liquidity Network

Preço de Odin Liquidity Network (ODIN)

Deslistado

Preço em tempo real de 1 ODIN para USD

$0.00492352
$0.00492352$0.00492352
-0.60%1D
mexc
Esses dados sobre tokens são fornecidos por terceiros. A MEXC atua unicamente como um agregador de informações. Explore outros tokens listados no mercado Spot da MEXC!
USD
Gráfico de preço em tempo real de Odin Liquidity Network (ODIN)
Última atualização da página: 2025-10-12 13:24:30 (UTC+8)

Informações de preço de Odin Liquidity Network (ODIN) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 0.00482708
$ 0.00482708$ 0.00482708
Mínimo 24h
$ 0.00515288
$ 0.00515288$ 0.00515288
Máximo 24h

$ 0.00482708
$ 0.00482708$ 0.00482708

$ 0.00515288
$ 0.00515288$ 0.00515288

$ 0.129051
$ 0.129051$ 0.129051

$ 0.00326052
$ 0.00326052$ 0.00326052

-0.20%

-0.66%

-25.11%

-25.11%

O preço em tempo real de Odin Liquidity Network (ODIN) é $0.00492352. Nas últimas 24 horas, ODIN foi negociado entre a mínima de $ 0.00482708 e a máxima de $ 0.00515288, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de ODIN é $ 0.129051, enquanto o mais baixo é $ 0.00326052.

Em termos de desempenho de curto prazo, ODIN variou -0.20% na última hora, -0.66% nas últimas 24 horas e -25.11% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Odin Liquidity Network (ODIN)

$ 922.94K
$ 922.94K$ 922.94K

--
----

$ 922.94K
$ 922.94K$ 922.94K

187.41M
187.41M 187.41M

187,407,814.7566593
187,407,814.7566593 187,407,814.7566593

A capitalização de mercado atual de Odin Liquidity Network é $ 922.94K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de ODIN é 187.41M, com um fornecimento total de 187407814.7566593. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 922.94K.

Histórico de preços de Odin Liquidity Network (ODIN) em USD

Durante o dia de hoje, a variação do preço de Odin Liquidity Network em USD foi de $ 0.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de Odin Liquidity Network em USD foi de $ -0.0015585141.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de Odin Liquidity Network em USD foi de $ -0.0019650418.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de Odin Liquidity Network em USD foi de $ -0.001619148224697096.

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ 0-0.66%
30 dias$ -0.0015585141-31.65%
60 dias$ -0.0019650418-39.91%
90 dias$ -0.001619148224697096-24.74%

O que é Odin Liquidity Network (ODIN)

The Valhalla decentralized liquidity network (DLN) consists of 16 UniV2 liquidity pools with permanently locked liquidity.

These burned liquidity pools present multi-legged arbitrage opportunities mediated by the ODIN token every time a paired asset moves in price, harvesting volatility as a burn mechanism for ODIN by forcing arbitrageurs to pay fees into the burned liquidity positions.

The Valhalla DLN has also permanently locked a single-sided staking position in pValhalla which further reduces the circulating supply of ODIN through arbitrage activity between pTokens. Users can stake pValhalla to earn more Odin tokens.

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de Odin Liquidity Network (ODIN)

Site oficial

Previsão de preço do Odin Liquidity Network (em USD)

Quanto valerá Odin Liquidity Network (ODIN) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Odin Liquidity Network (ODIN) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Odin Liquidity Network.

Confira a previsão de preço de Odin Liquidity Network agora!

ODIN para moedas locais

Tokenomics de Odin Liquidity Network (ODIN)

Compreender a tokenomics de Odin Liquidity Network (ODIN) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token ODIN agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Odin Liquidity Network (ODIN)

Quanto vale hoje o Odin Liquidity Network (ODIN)?
O preço ao vivo de ODIN em USD é 0.00492352 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de ODIN para USD?
O preço atual de ODIN para USD é $ 0.00492352. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de Odin Liquidity Network?
A capitalização de mercado de ODIN é $ 922.94K USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de ODIN?
O fornecimento circulante de ODIN é de 187.41M USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de ODIN?
ODIN atingiu um preço máximo histórico de 0.129051 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de ODIN?
ODIN atingiu um preço minímo histórico de 0.00326052 USD.
Qual é o volume de negociação de ODIN?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para ODIN é -- USD.
ODIN vai subir ainda este ano?
ODIN pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do ODIN para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-12 13:24:30 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o Odin Liquidity Network (ODIN)

Hora (UTC+8)TipoInformação
10-12 05:22:00Atualizações da Indústria
Liquidations across the market rise to $780 million in the past 24 hours, over 200,000 traders liquidated
10-11 21:42:43Atualizações da Indústria
Bitcoin Dominance Returns Above 60%, Altcoin Market Cap Drops Nearly 15% in Four Days
10-11 14:30:00Atualizações da Indústria
Crypto Fear and Greed Index Falls to 27, Flash Crashes from "Greed" to "Fear" Zone in 1 Day
10-11 11:20:00Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, more than 1.51 million people globally have been liquidated, with the total liquidation amount rising to $13.512 billion
10-11 09:36:12Atualizações da Indústria
Crypto market sees another "519" situation, over $600 billion in total crypto market cap evaporates in short time
10-11 09:17:00Atualizações da Indústria
Crypto Market Experiences "Black Swan" Event, Most Altcoins Drop Over 80%

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.