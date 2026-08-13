Preço de Obscra hoje

O preço ao vivo de Obscra (OBX) hoje é $ 0, com uma variação de 5.39% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de OBX para USD é de $ 0 por OBX.

Obscra ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 10,214.01, com um fornecimento em circulação de 929.06M OBX. Nas últimas 24 horas, OBX foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, OBX movimentou-se -0.27% na última hora e -45.51% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Obscra (OBX)

Capitalização de mercado $ 10.21K$ 10.21K $ 10.21K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 10.99K$ 10.99K $ 10.99K Fornecimento Circulante 929.06M 929.06M 929.06M Fornecimento total 999,901,441.060477 999,901,441.060477 999,901,441.060477

A capitalização de mercado atual de Obscra é $ 10.21K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de OBX é 929.06M, com um fornecimento total de 999901441.060477. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 10.99K.