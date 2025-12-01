Preço de Nyvo hoje

O preço ao vivo de Nyvo (NYVO) hoje é $ 0.00000483, com uma variação de 0.69% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de NYVO para USD é de $ 0.00000483 por NYVO.

Nyvo ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 4,693.85, com um fornecimento em circulação de 973.80M NYVO. Nas últimas 24 horas, NYVO foi negociado entre $ 0.00000479 (mínimo) e $ 0.00000484 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00069945, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00000441.

No desempenho de curto prazo, NYVO movimentou-se -0.25% na última hora e +2.98% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Nyvo (NYVO)

Capitalização de mercado $ 4.69K$ 4.69K $ 4.69K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 4.79K$ 4.79K $ 4.79K Fornecimento Circulante 973.80M 973.80M 973.80M Fornecimento total 994,270,961.726723 994,270,961.726723 994,270,961.726723

A capitalização de mercado atual de Nyvo é $ 4.69K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de NYVO é 973.80M, com um fornecimento total de 994270961.726723. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 4.79K.