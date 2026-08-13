Preço de NYLIM US High Yield Bond Fund (HYB)
O preço ao vivo de NYLIM US High Yield Bond Fund (HYB) hoje é $ 1.003, com uma variação de 0.21% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de HYB para USD é de $ 1.003 por HYB.
NYLIM US High Yield Bond Fund ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 200,220, com um fornecimento em circulação de 199.53K HYB. Nas últimas 24 horas, HYB foi negociado entre $ 1.001 (mínimo) e $ 1.007 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 1.007, enquanto a mínima histórica foi de $ 1.001.
No desempenho de curto prazo, HYB movimentou-se +0.00% na última hora e -- nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 0.00.
A capitalização de mercado atual de NYLIM US High Yield Bond Fund é $ 200.22K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 0.00. A oferta em circulação de HYB é 199.53K, com um fornecimento total de 199534.0704467132. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 200.22K.
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Durante o dia de hoje, a variação do preço de NYLIM US High Yield Bond Fund em USD foi de $ -0.002147487022490457.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de NYLIM US High Yield Bond Fund em USD foi de $ 0.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de NYLIM US High Yield Bond Fund em USD foi de $ 0.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de NYLIM US High Yield Bond Fund em USD foi de $ -0.0004400309831724.
|Período
|Variação (USD)
|Variação (%)
|Hoje
|$ -0.002147487022490457
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|30 dias
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Em 2040, o preço de NYLIM US High Yield Bond Fund pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de $ --.
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Qual é o valor atual de NYLIM US High Yield Bond Fund hoje?
Hoje, NYLIM US High Yield Bond Fund está sendo negociado a R$5.02616404175943000, com uma variação de preço de -0.21% nas últimas 24 horas. Esse preço muda constantemente, refletindo o sentimento do mercado em tempo real.
Quão volátil está HYB neste momento?
A taxa de volatilidade de 24 horas é de --%, oferecendo uma visão sobre a rapidez com que o preço do token está se movendo. Uma maior volatilidade pode criar tanto oportunidades de trading quanto riscos, dependendo das condições do mercado.
Quais são as condições de liquidez de NYLIM US High Yield Bond Fund hoje?
NYLIM US High Yield Bond Fund possui uma pontuação de liquidez de --/100, que avalia a profundidade do mercado em diversas exchanges. Uma maior liquidez geralmente resulta em spreads mais apertados e melhor execução para ordens de mercado.
Quais níveis de preço HYB negociou hoje?
Nas últimas 24 horas, ele foi negociado entre R$5.01614178045981000 e R$5.04620856435867000. Essa faixa ajuda os traders a identificar zonas de suporte e resistência para estratégias de curto prazo.
Qual é o volume de negociação de HYB hoje?
No último dia, foram negociados um total de R$--. Picos no volume frequentemente precedem grandes movimentos de preço ou mudanças no sentimento do mercado.
Como os investidores devem interpretar o nível de risco de NYLIM US High Yield Bond Fund?
O risco é determinado pela volatilidade, profundidade da liquidez, classificação no mercado e distribuição da oferta. Como ativo Ethereum Ecosystem,Real World Assets (RWA) construído na --, o perfil de risco de HYB pode flutuar conforme atualizações do ecossistema ou tendências setoriais.
|Hora (UTC+8)
|Tipo
|Informação
|02-11 14:20:00
|Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
|02-04 11:04:00
|Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
|02-04 00:48:00
|Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
|02-01 01:12:00
|Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
|01-28 07:44:00
|Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally
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