O que é Nyan Meme Coin (NYAN)

This is a meme coin based on the Nyan cat. There is no utility, function, it is a pure meme coin. This is an ode to the already big names in the space, doge, pepe, shiba. We are web3 builders with real projects, we have been in the space for a long time. We want to have fun with a project, the contract has been renounced, LP tokens have been burned. This is a meme coin based on the Nyan cat. There is no utility, function, it is a pure meme coin. This is an ode to the already big names in the space, doge, pepe, shiba. We are web3 builders with real projects, we have been in the space for a long time. We want to have fun with a project, the contract has been renounced, LP tokens have been burned.

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Nyan Meme Coin (NYAN) Quanto vale hoje o Nyan Meme Coin (NYAN)? O preço ao vivo de NYAN em USD é 0 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de NYAN para USD? $ 0 . Confira o O preço atual de NYAN para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de Nyan Meme Coin? A capitalização de mercado de NYAN é $ 247.57K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de NYAN? O fornecimento circulante de NYAN é de 63.17T USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de NYAN? NYAN atingiu um preço máximo histórico de 0 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de NYAN? NYAN atingiu um preço minímo histórico de 0 USD . Qual é o volume de negociação de NYAN? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para NYAN é -- USD . NYAN vai subir ainda este ano? NYAN pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do NYAN para uma análise mais detalhada.

