Informações de preço de Nyan Heroes (NYAN) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.00105014 $ 0.00105014 $ 0.00105014 Mínimo 24h $ 0.00343269 $ 0.00343269 $ 0.00343269 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.00105014$ 0.00105014 $ 0.00105014 Máximo 24h $ 0.00343269$ 0.00343269 $ 0.00343269 Máximo histórico $ 0.457078$ 0.457078 $ 0.457078 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) -4.12% Alteração de Preço (1D) -65.65% Variação de Preço (7d) -66.41% Variação de Preço (7d) -66.41%

O preço em tempo real de Nyan Heroes (NYAN) é $0.00114188. Nas últimas 24 horas, NYAN foi negociado entre a mínima de $ 0.00105014 e a máxima de $ 0.00343269, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de NYAN é $ 0.457078, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, NYAN variou -4.12% na última hora, -65.65% nas últimas 24 horas e -66.41% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Nyan Heroes (NYAN)

Capitalização de mercado $ 169.90K$ 169.90K $ 169.90K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.16M$ 1.16M $ 1.16M Fornecimento Circulante 146.35M 146.35M 146.35M Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Nyan Heroes é $ 169.90K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de NYAN é 146.35M, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.16M.