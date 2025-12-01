Preço de Nyan Cat hoje

O preço ao vivo de Nyan Cat (NYAN) hoje é $ 0.00054538, com uma variação de 14.83% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de NYAN para USD é de $ 0.00054538 por NYAN.

Nyan Cat ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 545,322, com um fornecimento em circulação de 999.98M NYAN. Nas últimas 24 horas, NYAN foi negociado entre $ 0.00047883 (mínimo) e $ 0.00064089 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00637036, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00041665.

No desempenho de curto prazo, NYAN movimentou-se -0.74% na última hora e -30.82% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Nyan Cat (NYAN)

Capitalização de mercado $ 545.32K$ 545.32K $ 545.32K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 545.32K$ 545.32K $ 545.32K Fornecimento Circulante 999.98M 999.98M 999.98M Fornecimento total 999,979,528.701393 999,979,528.701393 999,979,528.701393

