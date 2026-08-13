Preço de NUVA nvYLDS hoje

O preço ao vivo de NUVA nvYLDS (NVYLDS) hoje é $ 1.016, com uma variação de 0.01% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de NVYLDS para USD é de $ 1.016 por NVYLDS.

NUVA nvYLDS ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 81,414, com um fornecimento em circulação de 80.15K NVYLDS. Nas últimas 24 horas, NVYLDS foi negociado entre $ 1.016 (mínimo) e $ 1.016 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 1.016, enquanto a mínima histórica foi de $ 1.014.

No desempenho de curto prazo, NVYLDS movimentou-se 0.00% na última hora e +0.06% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 0.00.

Informações de mercado de NUVA nvYLDS (NVYLDS)

Capitalização de mercado $ 81.41K$ 81.41K $ 81.41K Volume (24h) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 81.41K$ 81.41K $ 81.41K Fornecimento Circulante 80.15K 80.15K 80.15K Fornecimento total 80,147.431767197 80,147.431767197 80,147.431767197

A capitalização de mercado atual de NUVA nvYLDS é $ 81.41K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 0.00. A oferta em circulação de NVYLDS é 80.15K, com um fornecimento total de 80147.431767197. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 81.41K.