Preço de NUVA nvPRIME hoje

O preço ao vivo de NUVA nvPRIME (NVPRIME) hoje é $ 1.051, com uma variação de 0.62% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de NVPRIME para USD é de $ 1.051 por NVPRIME.

NUVA nvPRIME ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 5,142,958, com um fornecimento em circulação de 4.89M NVPRIME. Nas últimas 24 horas, NVPRIME foi negociado entre $ 1.049 (mínimo) e $ 1.058 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 1.062, enquanto a mínima histórica foi de $ 1.04.

No desempenho de curto prazo, NVPRIME movimentou-se -0.09% na última hora e +0.08% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 0.00.

Informações de mercado de NUVA nvPRIME (NVPRIME)

Capitalização de mercado $ 5.14M$ 5.14M $ 5.14M Volume (24h) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 5.14M$ 5.14M $ 5.14M Fornecimento Circulante 4.89M 4.89M 4.89M Fornecimento total 4,893,347.157404974 4,893,347.157404974 4,893,347.157404974

A capitalização de mercado atual de NUVA nvPRIME é $ 5.14M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 0.00. A oferta em circulação de NVPRIME é 4.89M, com um fornecimento total de 4893347.157404974. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 5.14M.