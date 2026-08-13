Preço de Nura Labs hoje

O preço ao vivo de Nura Labs (NURA) hoje é $ 0, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de NURA para USD é de $ 0 por NURA.

Nura Labs ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 59,961, com um fornecimento em circulação de 8.91B NURA. Nas últimas 24 horas, NURA foi negociado entre $ 0.0 (mínimo) e $ 0.0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00227799, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, NURA movimentou-se -- na última hora e 0.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Nura Labs (NURA)

Capitalização de mercado $ 59.96K$ 59.96K $ 59.96K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 59.96K$ 59.96K $ 59.96K Fornecimento Circulante 8.91B 8.91B 8.91B Fornecimento total 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Nura Labs é $ 59.96K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de NURA é 8.91B, com um fornecimento total de 10000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 59.96K.