Preço de nunu hoje

O preço ao vivo de nunu (NUNU) hoje é --, com uma variação de 2.87% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de NUNU para USD é de -- por NUNU.

nunu ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 204,847, com um fornecimento em circulação de 999.95M NUNU. Nas últimas 24 horas, NUNU foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00768959, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, NUNU movimentou-se +1.01% na última hora e -31.75% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de nunu (NUNU)

Capitalização de mercado $ 204.85K$ 204.85K $ 204.85K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 204.85K$ 204.85K $ 204.85K Fornecimento Circulante 999.95M 999.95M 999.95M Fornecimento total 999,945,523.207875 999,945,523.207875 999,945,523.207875

A capitalização de mercado atual de nunu é $ 204.85K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de NUNU é 999.95M, com um fornecimento total de 999945523.207875. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 204.85K.