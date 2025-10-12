O que é Nummus Aeternitas (NUMMUS)

Nummus is a historically inspired community-driven meme coin launched on the Solana blockchain through a fair launch on Raydium launchpad. The entire supply was released at launch with no allocation to the team, no pre-sales, and no venture capital involvement. Every token was distributed fairly and transparently to the community. The Nummus project is rooted in Roman historical symbolism, embracing the spirit of Julius Caesar as a metaphor for resilience and conquest in the decentralized finance space. Beyond its memetic appeal, Nummus embodies strong community values, transparency, and verifiable on-chain actions. The community voluntarily locked 23% of the total supply for up to one year to demonstrate long-term commitment. Additionally, 10% of the supply was donated by holders to establish a Bitcoin strategic reserve, aimed at enhancing the token's backing. This reserve is managed transparently via multisignature wallets and smart contracts on Streamflow, with funds released in a controlled manner over two years. Nummus promotes decentralized governance: major decisions regarding treasury use, such as potential Bitcoin buybacks or community distributions, are subject to token holder votes. The project emphasizes organic growth, real on-chain liquidity, and a long-term vision to strengthen the token's intrinsic value.

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Nummus Aeternitas (NUMMUS) Quanto vale hoje o Nummus Aeternitas (NUMMUS)? O preço ao vivo de NUMMUS em USD é 0.00739453 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de NUMMUS para USD? $ 0.00739453 . Confira o O preço atual de NUMMUS para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de Nummus Aeternitas? A capitalização de mercado de NUMMUS é $ 736.96K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de NUMMUS? O fornecimento circulante de NUMMUS é de 100.00M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de NUMMUS? NUMMUS atingiu um preço máximo histórico de 0.169721 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de NUMMUS? NUMMUS atingiu um preço minímo histórico de 0.00663812 USD . Qual é o volume de negociação de NUMMUS? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para NUMMUS é -- USD . NUMMUS vai subir ainda este ano? NUMMUS pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do NUMMUS para uma análise mais detalhada.

