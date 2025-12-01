Preço de nufdog hoje

O preço ao vivo de nufdog (NUF) hoje é --, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de NUF para USD é de -- por NUF.

nufdog ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 5,671.51, com um fornecimento em circulação de 999.28M NUF. Nas últimas 24 horas, NUF foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, NUF movimentou-se -- na última hora e +0.30% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de nufdog (NUF)

Capitalização de mercado $ 5.67K$ 5.67K $ 5.67K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 5.67K$ 5.67K $ 5.67K Fornecimento Circulante 999.28M 999.28M 999.28M Fornecimento total 999,282,142.469829 999,282,142.469829 999,282,142.469829

