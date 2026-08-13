Preço de Nubila Network hoje

O preço ao vivo de Nubila Network (NB) hoje é $ 0, com uma variação de 0.15% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de NB para USD é de $ 0 por NB.

Nubila Network ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 122,975, com um fornecimento em circulação de 184.00M NB. Nas últimas 24 horas, NB foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.110933, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, NB movimentou-se +0.13% na última hora e -8.10% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 16.42K.

Informações de mercado de Nubila Network (NB)

Capitalização de mercado $ 122.98K$ 122.98K $ 122.98K Volume (24h) $ 16.42K$ 16.42K $ 16.42K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 668.34K$ 668.34K $ 668.34K Fornecimento Circulante 184.00M 184.00M 184.00M Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Nubila Network é $ 122.98K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 16.42K. A oferta em circulação de NB é 184.00M, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 668.34K.