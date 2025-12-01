Preço de NSDQ420 hoje

O preço ao vivo de NSDQ420 (NSDQ) hoje é $ 0.00068983, com uma variação de 8.83% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de NSDQ para USD é de $ 0.00068983 por NSDQ.

NSDQ420 ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 689,830, com um fornecimento em circulação de 1.00B NSDQ. Nas últimas 24 horas, NSDQ foi negociado entre $ 0.00067043 (mínimo) e $ 0.00078626 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.01594689, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00039868.

No desempenho de curto prazo, NSDQ movimentou-se -0.35% na última hora e +15.63% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de NSDQ420 (NSDQ)

Capitalização de mercado $ 689.83K$ 689.83K $ 689.83K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 689.83K$ 689.83K $ 689.83K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de NSDQ420 é $ 689.83K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de NSDQ é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 689.83K.