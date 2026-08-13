Preço de NPC On Solana hoje

O preço ao vivo de NPC On Solana (NPCS) hoje é $ 0, com uma variação de 6.26% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de NPCS para USD é de $ 0 por NPCS.

NPC On Solana ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 435,173, com um fornecimento em circulação de 997.95M NPCS. Nas últimas 24 horas, NPCS foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.03908342, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, NPCS movimentou-se -0.29% na última hora e +6.80% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 1.35K.

Informações de mercado de NPC On Solana (NPCS)

Capitalização de mercado $ 435.17K$ 435.17K $ 435.17K Volume (24h) $ 1.35K$ 1.35K $ 1.35K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 435.17K$ 435.17K $ 435.17K Fornecimento Circulante 997.95M 997.95M 997.95M Fornecimento total 997,948,357.6316831 997,948,357.6316831 997,948,357.6316831

A capitalização de mercado atual de NPC On Solana é $ 435.17K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 1.35K. A oferta em circulação de NPCS é 997.95M, com um fornecimento total de 997948357.6316831. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 435.17K.