Preço de Novo Nordisk xStock hoje

O preço ao vivo de Novo Nordisk xStock (NVOX) hoje é $ 45.81, com uma variação de 2.40% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de NVOX para USD é de $ 45.81 por NVOX.

Novo Nordisk xStock ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 522,685, com um fornecimento em circulação de 11.41K NVOX. Nas últimas 24 horas, NVOX foi negociado entre $ 46.18 (mínimo) e $ 46.94 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 66.15, enquanto a mínima histórica foi de $ 34.28.

No desempenho de curto prazo, NVOX movimentou-se -0.87% na última hora e +2.55% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 3.82K.

Informações de mercado de Novo Nordisk xStock (NVOX)

Capitalização de mercado $ 522.69K$ 522.69K $ 522.69K Volume (24h) $ 3.82K$ 3.82K $ 3.82K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 91.75M$ 91.75M $ 91.75M Fornecimento Circulante 11.41K 11.41K 11.41K Fornecimento total 2,003,065.538309671 2,003,065.538309671 2,003,065.538309671

A capitalização de mercado atual de Novo Nordisk xStock é $ 522.69K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 3.82K. A oferta em circulação de NVOX é 11.41K, com um fornecimento total de 2003065.538309671. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 91.75M.