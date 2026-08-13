Preço de NovaChargeX Coin hoje

O preço ao vivo de NovaChargeX Coin (NCX) hoje é $ 0.247557, com uma variação de 3.33% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de NCX para USD é de $ 0.247557 por NCX.

NovaChargeX Coin ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 29,707,115, com um fornecimento em circulação de 120.00M NCX. Nas últimas 24 horas, NCX foi negociado entre $ 0.2395 (mínimo) e $ 0.247733 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.393193, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.144173.

No desempenho de curto prazo, NCX movimentou-se -0.00% na última hora e +3.36% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 6.83K.

Informações de mercado de NovaChargeX Coin (NCX)

Capitalização de mercado $ 29.71M$ 29.71M $ 29.71M Volume (24h) $ 6.83K$ 6.83K $ 6.83K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 29.71M$ 29.71M $ 29.71M Fornecimento Circulante 120.00M 120.00M 120.00M Fornecimento total 120,000,000.0 120,000,000.0 120,000,000.0

A capitalização de mercado atual de NovaChargeX Coin é $ 29.71M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 6.83K. A oferta em circulação de NCX é 120.00M, com um fornecimento total de 120000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 29.71M.