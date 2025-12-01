Preço de Nova Shield hoje

O preço ao vivo de Nova Shield (NVAI) hoje é --, com uma variação de 3.07% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de NVAI para USD é de -- por NVAI.

Nova Shield ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 146,032, com um fornecimento em circulação de 968.73M NVAI. Nas últimas 24 horas, NVAI foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, NVAI movimentou-se -0.68% na última hora e -28.41% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Nova Shield (NVAI)

Capitalização de mercado $ 146.03K$ 146.03K $ 146.03K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 146.03K$ 146.03K $ 146.03K Fornecimento Circulante 968.73M 968.73M 968.73M Fornecimento total 968,725,744.3892285 968,725,744.3892285 968,725,744.3892285

A capitalização de mercado atual de Nova Shield é $ 146.03K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de NVAI é 968.73M, com um fornecimento total de 968725744.3892285. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 146.03K.