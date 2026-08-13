Preço de Nova on Mars hoje

O preço ao vivo de Nova on Mars (NOVA) hoje é $ 0, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de NOVA para USD é de $ 0 por NOVA.

Nova on Mars ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 12,150.3, com um fornecimento em circulação de 999.74M NOVA. Nas últimas 24 horas, NOVA foi negociado entre $ 0.0 (mínimo) e $ 0.0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00731598, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, NOVA movimentou-se -- na última hora e 0.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Nova on Mars (NOVA)

Capitalização de mercado $ 12.15K$ 12.15K $ 12.15K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 12.15K$ 12.15K $ 12.15K Fornecimento Circulante 999.74M 999.74M 999.74M Fornecimento total 999,740,019.425052 999,740,019.425052 999,740,019.425052

A capitalização de mercado atual de Nova on Mars é $ 12.15K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de NOVA é 999.74M, com um fornecimento total de 999740019.425052. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 12.15K.