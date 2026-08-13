Preço de NotaStrategy hoje

O preço ao vivo de NotaStrategy (NASTY) hoje é $ 0, com uma variação de 0.89% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de NASTY para USD é de $ 0 por NASTY.

NotaStrategy ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 47,734, com um fornecimento em circulação de 3.38B NASTY. Nas últimas 24 horas, NASTY foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, NASTY movimentou-se -- na última hora e -5.04% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de NotaStrategy (NASTY)

Capitalização de mercado $ 47.73K$ 47.73K $ 47.73K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 51.19K$ 51.19K $ 51.19K Fornecimento Circulante 3.38B 3.38B 3.38B Fornecimento total 5,235,000,000.0 5,235,000,000.0 5,235,000,000.0

A capitalização de mercado atual de NotaStrategy é $ 47.73K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de NASTY é 3.38B, com um fornecimento total de 5235000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 51.19K.