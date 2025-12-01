Preço de Nosey hoje

O preço ao vivo de Nosey (NOSEY) hoje é --, com uma variação de 1.26% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de NOSEY para USD é de -- por NOSEY.

Nosey ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 14,875.38, com um fornecimento em circulação de 998.93M NOSEY. Nas últimas 24 horas, NOSEY foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.0012941, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, NOSEY movimentou-se +0.75% na última hora e -6.35% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Nosey (NOSEY)

Capitalização de mercado $ 14.88K$ 14.88K $ 14.88K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 14.88K$ 14.88K $ 14.88K Fornecimento Circulante 998.93M 998.93M 998.93M Fornecimento total 998,933,060.614242 998,933,060.614242 998,933,060.614242

A capitalização de mercado atual de Nosey é $ 14.88K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de NOSEY é 998.93M, com um fornecimento total de 998933060.614242. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 14.88K.