Preço de nose hoje

O preço ao vivo de nose (NOSE) hoje é $ 0.00000551, com uma variação de 3.06% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de NOSE para USD é de $ 0.00000551 por NOSE.

nose ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 5,496.75, com um fornecimento em circulação de 997.86M NOSE. Nas últimas 24 horas, NOSE foi negociado entre $ 0.00000547 (mínimo) e $ 0.00000575 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00048881, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00000547.

No desempenho de curto prazo, NOSE movimentou-se +0.72% na última hora e -8.80% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de nose (NOSE)

Capitalização de mercado $ 5.50K$ 5.50K $ 5.50K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 5.50K$ 5.50K $ 5.50K Fornecimento Circulante 997.86M 997.86M 997.86M Fornecimento total 997,856,221.537262 997,856,221.537262 997,856,221.537262

