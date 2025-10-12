Informações de preço de Norexa (NRX) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.00356244 $ 0.00356244 $ 0.00356244 Mínimo 24h $ 0.00376852 $ 0.00376852 $ 0.00376852 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.00356244$ 0.00356244 $ 0.00356244 Máximo 24h $ 0.00376852$ 0.00376852 $ 0.00376852 Máximo histórico $ 0.01244581$ 0.01244581 $ 0.01244581 Menor preço $ 0.00096497$ 0.00096497 $ 0.00096497 Variação de Preço (1h) +0.89% Alteração de Preço (1D) +3.52% Variação de Preço (7d) -34.08% Variação de Preço (7d) -34.08%

O preço em tempo real de Norexa (NRX) é $0.00373981. Nas últimas 24 horas, NRX foi negociado entre a mínima de $ 0.00356244 e a máxima de $ 0.00376852, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de NRX é $ 0.01244581, enquanto o mais baixo é $ 0.00096497.

Em termos de desempenho de curto prazo, NRX variou +0.89% na última hora, +3.52% nas últimas 24 horas e -34.08% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Norexa (NRX)

Capitalização de mercado $ 374.01K$ 374.01K $ 374.01K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 374.01K$ 374.01K $ 374.01K Fornecimento Circulante 100.00M 100.00M 100.00M Fornecimento total 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Norexa é $ 374.01K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de NRX é 100.00M, com um fornecimento total de 100000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 374.01K.