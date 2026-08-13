Em que rede blockchain Noel Claw opera?

Noel Claw opera na rede --, que define como as transações são processadas, a velocidade das confirmações e a segurança geral. A rede também determina a compatibilidade com carteiras, dApps e padrões de contratos inteligentes.

Qual é o preço atual de NOELCLAW?

O token está cotado a R$, registrando uma variação de preço de --% nas últimas 24 horas. As atualizações de preço são agregadas em tempo real das principais exchanges globais.

A que categoria Noel Claw pertence?

Noel Claw se enquadra na categoria Artificial Intelligence (AI),Gaming (GameFi),Base Ecosystem,AI Agents,AI Agent Launchpad,Arcade Games. Essa classificação ajuda os investidores a comparar NOELCLAW com ativos similares no mesmo setor, como tokens DeFi, memes, Layer-1, Layer-2 ou tokens de IA.

Qual é a capitalização de mercado de Noel Claw?

Sua capitalização de mercado é de R$59190.2224528932675000, colocando o ativo na posição #9945. A capitalização de mercado fornece uma medida ampla do tamanho, adoção e confiança dos investidores.

Quantos tokens de NOELCLAW estão atualmente em circulação?

Há 95495477850.86789 tokens em circulação no mercado. Essa quantidade influencia diretamente o equilíbrio entre oferta e demanda, a descoberta de preços e as expectativas de inflação.

Quão ativo está o trading de Noel Claw hoje?

Nos últimos dias, NOELCLAW gerou R$-- em volume de trading. Um volume forte geralmente indica um maior interesse do mercado ou reações a notícias recentes.

Como o preço de hoje se compara aos máximos e mínimos recentes?

Nas últimas 24 horas, Noel Claw flutuou entre R$0E-15 e R$0E-15, oferecendo aos traders uma visão sobre a volatilidade de curto prazo e possíveis zonas de quebra.