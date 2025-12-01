Preço de NodeStrategy hoje

O preço ao vivo de NodeStrategy (NODESTR) hoje é $ 0.00204, com uma variação de 0.97% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de NODESTR para USD é de $ 0.00204 por NODESTR.

NodeStrategy ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 1,992,117, com um fornecimento em circulação de 976.53M NODESTR. Nas últimas 24 horas, NODESTR foi negociado entre $ 0.00202043 (mínimo) e $ 0.00205108 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00429845, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00175873.

No desempenho de curto prazo, NODESTR movimentou-se -0.02% na última hora e +6.81% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de NodeStrategy (NODESTR)

Capitalização de mercado $ 1.99M$ 1.99M $ 1.99M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 2.04M$ 2.04M $ 2.04M Fornecimento Circulante 976.53M 976.53M 976.53M Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

