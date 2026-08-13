Preço de Nobiko Coin hoje

O preço ao vivo de Nobiko Coin (LONG) hoje é $ 0, com uma variação de 1.32% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de LONG para USD é de $ 0 por LONG.

Nobiko Coin ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 323,993, com um fornecimento em circulação de 998.33M LONG. Nas últimas 24 horas, LONG foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.02200124, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, LONG movimentou-se -0.29% na última hora e +5.28% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 1.00.

Informações de mercado de Nobiko Coin (LONG)

Capitalização de mercado $ 323.99K$ 323.99K $ 323.99K Volume (24h) $ 1.00$ 1.00 $ 1.00 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 323.99K$ 323.99K $ 323.99K Fornecimento Circulante 998.33M 998.33M 998.33M Fornecimento total 998,325,469.93161 998,325,469.93161 998,325,469.93161

A capitalização de mercado atual de Nobiko Coin é $ 323.99K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 1.00. A oferta em circulação de LONG é 998.33M, com um fornecimento total de 998325469.93161. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 323.99K.