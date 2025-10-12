Informações de preço de Ninjas in Pyjamas (DOJO) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.342895 $ 0.342895 $ 0.342895 Mínimo 24h $ 0.380179 $ 0.380179 $ 0.380179 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.342895$ 0.342895 $ 0.342895 Máximo 24h $ 0.380179$ 0.380179 $ 0.380179 Máximo histórico $ 1.56$ 1.56 $ 1.56 Menor preço $ 0.181056$ 0.181056 $ 0.181056 Variação de Preço (1h) +0.65% Alteração de Preço (1D) +0.41% Variação de Preço (7d) -29.42% Variação de Preço (7d) -29.42%

O preço em tempo real de Ninjas in Pyjamas (DOJO) é $0.363086. Nas últimas 24 horas, DOJO foi negociado entre a mínima de $ 0.342895 e a máxima de $ 0.380179, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de DOJO é $ 1.56, enquanto o mais baixo é $ 0.181056.

Em termos de desempenho de curto prazo, DOJO variou +0.65% na última hora, +0.41% nas últimas 24 horas e -29.42% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Ninjas in Pyjamas (DOJO)

Capitalização de mercado $ 199.14K$ 199.14K $ 199.14K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.81M$ 1.81M $ 1.81M Fornecimento Circulante 549.14K 549.14K 549.14K Fornecimento total 5,000,000.0 5,000,000.0 5,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Ninjas in Pyjamas é $ 199.14K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de DOJO é 549.14K, com um fornecimento total de 5000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.81M.